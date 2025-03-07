SpaceX потеряла связь со Starship во время тестового полета
Компания SpaceX миллиардера Илона Маска заявил о потере космического корабля Starship.
Это произошло во время очередного, восьмого по счету тестового запуска с космодрома Starbase в Техасе. Отмечается, что была потеряна связь, перестала поступать телеметрия с корабля.
При этом ракетный ускоритель Super Heavy вернулся на стартовую площадку. Компания отметила, что этот полет позволит извлечь дополнительные уроки для повышения надежности Starship.
Пользователи соцсетей публикуют видео, как предполагается, с падающими обломками Starship. Во Флориде временно закрыли четыре аэропорта из-за угрозы обломков.
Ранее Маск захотел отправить на Марс роботов с искусственным интеллектом в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЕС предложили создать «небесный щит» для защиты Украины
- Пентагон: Трамп будет помогать Украине, когда она докажет стремление к миру
- Калюжный пообещал следствию пойти в армию
- SpaceX потеряла связь со Starship во время тестового полета
- Трамп подписал указ о стратегическом резерве биткоина
- Тарифы ЖКХ в июле увеличатся до 15%
- Сторонники Асада начали восстание против новых сирийских властей
- Грузия выразила сожаление о возобновлении работы аэропорта Сухума
- Италия предложила распространить пятую статью НАТО на Украину
- Трамп: Россия и Украина хотят заключить мир из-за отсутствия выбора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru