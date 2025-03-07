SpaceX потеряла связь со Starship во время тестового полета

Это произошло во время очередного, восьмого по счету тестового запуска с космодрома Starbase в Техасе. Отмечается, что была потеряна связь, перестала поступать телеметрия с корабля.

При этом ракетный ускоритель Super Heavy вернулся на стартовую площадку. Компания отметила, что этот полет позволит извлечь дополнительные уроки для повышения надежности Starship.

Пользователи соцсетей публикуют видео, как предполагается, с падающими обломками Starship. Во Флориде временно закрыли четыре аэропорта из-за угрозы обломков.

Ранее Маск захотел отправить на Марс роботов с искусственным интеллектом в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

