В НАСА предупредили о возможном столкновении неизвестного объекта с МКС

Неизвестный объект приблизится к Международной космической станции в четверг днем. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

По его словам, прогнозы американской стороны о вероятности столкновения с объектом отличаются от данных российских средств наблюдения. Сообщается, что сближение с МКС прогнозируется на 08 июля в 16:16 по московскому времени.

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В НАСА полагают, что есть угроза сближения, в Роскосмосе угрозу не подтвердили, наблюдения продолжаются.

Ранее сообщалось, что российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-17» 2 июля доставил на МКС оборудование для съемки отечественного фильма «Вызов», который станет первой художественной картиной, снятой в космосе.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:СтолкновениеМКС
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