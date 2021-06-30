Роскосмос предупредил об опасном сближении «Прогресса» с объектами Маска

Грузовому кораблю «Прогресс МС-17», запущенному на орбиту минувшей ночью с космодрома Байконур, предстоит опасное сближение с фрагментом ракеты Falcon-9 и спутником Starlink 1691 компании SpaceX Илона Маска в пятницу, 2 июля. Об этом информирует Роскосмос.

Предупреждение выдал Главный информационно-аналитический центр автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве Центрального научно-исследовательского института машиностроения.

Опасное сближение со Starlink 1691 должно произойти в 00:32 по московскому времени на расстоянии около 1,5 километра. Уже через три минуты ужа в 500 метрах от «Прогресса» окажется часть ракеты Falcon 9, которая была запущенна в космос в 2020 году.

Уже через 3,5 часа после этих сближений космический грузовик должен состыковаться с Международной космической станцией. Операция намечена на 04:02 мск.

«Прогресс МС-17» доставит на МКС, в частности, 470 килограммов топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы «Родник», баллоны с кислородом, оборудование и материалы, укладки для космических экспериментов, одежду, наборы питания для экипажа.

