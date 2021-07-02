«Прогресс» доставил на МКС оборудование для съемки первого фильма в космосе

Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-17» 2 июля доставил на МКС оборудование для съемки отечественного фильма «Вызов», который станет первой художественной картиной, снятой в космосе, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы «Роскосмоса».

СМИ: Космонавт Сергей Крикалев лишился должности в «Роскосмосе» после критики идеи съемок на МКС

Масса оборудования - 13,75 килограмма. Что именно входит в его состав не сообщается.

Президент Гильдии каскадеров России, актер Александр Иншаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что съемочную группу в космосе может ждать опасность. Он также признался, что не хотел бы оказаться на месте Пересильд или Шипенко.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: nasa.gov
ТЕГИ:РоскосмосКосмосКиноМКС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры