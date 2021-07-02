«Прогресс» доставил на МКС оборудование для съемки первого фильма в космосе
Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-17» 2 июля доставил на МКС оборудование для съемки отечественного фильма «Вызов», который станет первой художественной картиной, снятой в космосе, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы «Роскосмоса».
Масса оборудования - 13,75 килограмма. Что именно входит в его состав не сообщается.
Президент Гильдии каскадеров России, актер Александр Иншаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что съемочную группу в космосе может ждать опасность. Он также признался, что не хотел бы оказаться на месте Пересильд или Шипенко.
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