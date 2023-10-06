В NASA не намерены отказываться от полетов на российских «Союзах»

«Для нас очень важно иметь эту возможность, и я не вижу причин менять это», — сообщил он. По его словам, использование «Союзов» для полетов астронавтов очень важно для США. Отмечается, что российские космонавты тоже отправляются к МКС на американских коммерческих кораблях.

Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX в 2023 году доставит на орбиту груза больше, чем остальные страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

