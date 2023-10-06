В NASA не намерены отказываться от полетов на российских «Союзах»

NASA не видит причин отказываться от полетов астронавтов на российских ракетах «Союз», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американского аэрокосмического агентства Шона Фуллера.

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«Для нас очень важно иметь эту возможность, и я не вижу причин менять это», — сообщил он. По его словам, использование «Союзов» для полетов астронавтов очень важно для США. Отмечается, что российские космонавты тоже отправляются к МКС на американских коммерческих кораблях.

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Фото: roscosmos.ru
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