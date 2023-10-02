Роскосмос: решение о продлении работы МКС примут исходя из ее техсостояния

Он напомнил, что Россия продлила своё участие в проекте до 2028 года, а дальнейшая работа МКС будет зависеть от её технического состояния.

«К сожалению, этот замечательный проект когда-нибудь закончится... я подтверждаю, что мы с нашими коллегами примем все необходимые усилия для корректного свода её с орбиты», - заключил Борисов.

Ранее пилотируемый «Союз МС-23» совершил посадку юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, доставив на Землю россиян Сергеч Прокопьева и Дмитрий Петелин и американец Франсиско Рубио, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

