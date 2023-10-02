Роскосмос: решение о продлении работы МКС примут исходя из ее техсостояния
Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Международная космическая станция (МКС) рано или поздно прекратит свое существование, сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что Россия продлила своё участие в проекте до 2028 года, а дальнейшая работа МКС будет зависеть от её технического состояния.
«К сожалению, этот замечательный проект когда-нибудь закончится... я подтверждаю, что мы с нашими коллегами примем все необходимые усилия для корректного свода её с орбиты», - заключил Борисов.
Ранее пилотируемый «Союз МС-23» совершил посадку юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, доставив на Землю россиян Сергеч Прокопьева и Дмитрий Петелин и американец Франсиско Рубио, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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