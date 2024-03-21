В NASA назвали дату повторного запуска «Союза МС-25»

Изначально пуск был запланирован на 16:21 мск 21 марта, однако его отменили за несколько минут до старта. Причины инцидента не уточнили.

«Следующая попытка будет не раньше субботы», - сообщил ведущий трансляции NASA.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что командиром «Союз МС-25» назначен российский космонавт Олег Новицкий. Также в состав экипажа вошли астронавт NASA Трейси Дайсон и первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

