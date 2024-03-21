В NASA назвали дату повторного запуска «Союза МС-25»
Повторная попытка запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-25» состоится не раньше 23 марта. Об этом заявили в ходе трансляции NASA.
Изначально пуск был запланирован на 16:21 мск 21 марта, однако его отменили за несколько минут до старта. Причины инцидента не уточнили.
«Следующая попытка будет не раньше субботы», - сообщил ведущий трансляции NASA.
Ранее в «Роскосмосе» заявили, что командиром «Союз МС-25» назначен российский космонавт Олег Новицкий. Также в состав экипажа вошли астронавт NASA Трейси Дайсон и первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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