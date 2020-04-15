В Москве начинается подготовка к воздушной части парада Победы
В Москве начинается подготовка к воздушной части парада Победы. Как пишет ТАСС, об этом заявили в Росавиации. Там подчеркнули, что для проведения репетиций в московской зоне установлен временный режим использования воздушного пространства на 15, 17, 20, 22 апреля.
В Росавиации также добавили, что в параде Победы должны принять участие 75 воздушных судов Минобороны РФ. К настоящему моменту над площадкой «Алабино» уже проведены четыре тренировки, подчеркивает RT.
Ранее НСН писала, что парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продет 9 мая или позднее, но событие произойдет в любом случае. Об этом в эфире Первого канала сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что дата проведения Парада Победы и акции «Бессмертный полк» будет утверждена с учетом эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России. Однако добавил, что на данный момент таких решений нет, пишет РИА ФАН. В свою очередь, в Минобороны заявляли не один раз, что подготовка к параду Победы продолжается.
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