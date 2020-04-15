В Москве начинается подготовка к воздушной части парада Победы. Как пишет ТАСС, об этом заявили в Росавиации. Там подчеркнули, что для проведения репетиций в московской зоне установлен временный режим использования воздушного пространства на 15, 17, 20, 22 апреля.

В Росавиации также добавили, что в параде Победы должны принять участие 75 воздушных судов Минобороны РФ. К настоящему моменту над площадкой «Алабино» уже проведены четыре тренировки, подчеркивает RT.