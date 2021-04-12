В Москве началось возведение высотной части Национального космического центра
В рамках строительства Национального космического центра (НКЦ) началось возведение башенной части комплекса зданий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«На стройплощадке Национального космического центра приступили к сооружению основных монолитных конструкций высотной части – уже смонтировано 442 тонны арматуры и уложено более 1,2 тыс. кубометров бетона в основную конструкцию фундаментной плиты», - рассказал он.
Также он подчеркнул, что это наиболее важная часть всего комплекса зданий. 47-этажная башня высотой более 288 метров со шпилем и общей площадью помещений 62 тысячи кв. метров станет градостроительной доминантой запада и северо-запада Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал реализуемый проект будущим крупнейшим центром космической отрасли в мире. НКЦ объединит на одной площадке ведущие организации ракетно-космической отрасли: офис и ситуационный центр ГК «Роскосмос», отраслевые институты и предприятия, а также молодежные конструкторские бюро, центр поддержки бизнеса и другое.
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