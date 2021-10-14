В московском метро запустили «космический» поезд

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров заявил, что на Арбатско-Покровской линии столичного метро начал работать тематический поезд «Моспром - Космический», сообщает РИА Новости.

Запуск фирменного состава посвящён 60-летию первого полета человека в космос, а также дню Московской промышленности. В нём собраны более 200 иллюстраций и фактов, рассказывающих о важных и ярких событиях в отечественной космической отрасли.

На запуске нового тематического поезда Прохоров отметил, что ежедневно 53 тысячи человек ходят на работу в космические предприятия, которые расположены в столице.

«Мы очень благодарны этим людям за то, что они вносят свой вклад в развитие отрасли, и отдельно благодарны предприятиям, которые помогли сделать такой тематический поезд», - подчеркнул он.

Ранее замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что совместный завод компании и Роскосмоса по производству спутников-зондов Земли будет запущен в 2022 году.

