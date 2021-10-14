В московском метро запустили «космический» поезд
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров заявил, что на Арбатско-Покровской линии столичного метро начал работать тематический поезд «Моспром - Космический», сообщает РИА Новости.
Запуск фирменного состава посвящён 60-летию первого полета человека в космос, а также дню Московской промышленности. В нём собраны более 200 иллюстраций и фактов, рассказывающих о важных и ярких событиях в отечественной космической отрасли.
На запуске нового тематического поезда Прохоров отметил, что ежедневно 53 тысячи человек ходят на работу в космические предприятия, которые расположены в столице.
«Мы очень благодарны этим людям за то, что они вносят свой вклад в развитие отрасли, и отдельно благодарны предприятиям, которые помогли сделать такой тематический поезд», - подчеркнул он.
Ранее замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что совместный завод компании и Роскосмоса по производству спутников-зондов Земли будет запущен в 2022 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+31 299 / сут.
Умерли
220 тыс.+986 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 670 / сут.
- Запуск поездов «Аллегро» планируется в ближайшее время
- Ученый заявил, что COVID-19 возник искусственно
- В Минтруде заявили о снижении уровня безработицы в России
- Жители Якутии получили от Путина награды за помощь при тушении лесных пожаров
- В московском метро запустили «космический» поезд
- Путин наградил Маслякова новым орденом
- Олег Браташ стал главным тренером молодёжной сборной России по хоккею
- В Белгородской области ввели QR-коды
- Телеканал «Спас» заведет аккаунт в TikTok
- СМИ: Пелагее запретили въезд на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru