«Газпром» и Роскосмос запустят завод по производству спутников - зондов Земли в 2022 году
Завод «Газпрома» и Роскосмоса по производству спутников-зондов Земли будет запущен в 2022 году. Об этом сообщил замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов.
По его словам, данное направление сегодня является приоритетным и перспективным.
Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев усомнился в международном успехе полета «киношников». Об этом он сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Во вторник киноэкипаж в составе космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко открыли люки и перешли с корабля «Союз МС-19» на МКС, где будут снимать фильм «Вызов».
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