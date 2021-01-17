Аэропорт Сочи не принимает рейсы из-за непогоды
Сильный ветер повлиял на работу международного аэропорта Сочи – здесь временно прекратили принимать самолеты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Из-за сильного ветра два самолета, которые выполняли рейсы в Сочи, приземлились на других аэродромах. Самолет «Аэрофлота» рейса СУ1136 из Шереметьево направлен в Ростов, лайнер «Сибири» рейса С75103 из Новосибирска - в аэропорт Минеральных вод.
Ранее из-за снегопада закрыл аэродром международный аэропорт Краснодара.
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