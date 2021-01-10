В Краснодаре аэропорт закрыли аэропорт из-за снегопада

«Аэропорт Краснодар закрыт для приема воздушных судов в связи с необходимостью расчистки аэродрома от снега. На 10:40 утра на прилет задержано пять рейсов, на вылет - 11. По данным на 11:00, на запасные аэродромы направлено семь рейсов: четыре - в Ростов-на-Дону, два - в Минеральные Воды, один - в Анапу», - сказано в официальном сообщении.

Вылета из краснодарского аэропорта ожидают 900 пассажиров. Метеорологи предупреждают об усилении осадков в ближайшие часы.

