В Краснодаре аэропорт закрыли аэропорт из-за снегопада

Аэропорт Краснодара 10 января прекратил принимать рейсы из-за снегопада. Пять рейсов на прилет и 11 вылет задержались в аэропорту. Технические службы аэропорта ведут расчистку территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Краснодар.

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«Аэропорт Краснодар закрыт для приема воздушных судов в связи с необходимостью расчистки аэродрома от снега. На 10:40 утра на прилет задержано пять рейсов, на вылет - 11. По данным на 11:00, на запасные аэродромы направлено семь рейсов: четыре - в Ростов-на-Дону, два - в Минеральные Воды, один - в Анапу», - сказано в официальном сообщении.

Вылета из краснодарского аэропорта ожидают 900 пассажиров. Метеорологи предупреждают об усилении осадков в ближайшие часы.

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ФОТО: РИА Новости /Виталий Тимкив
ТЕГИ:СнегСнегопадАэропортКраснодар
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