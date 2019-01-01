В Роскосмосе опровергли заявление о возможной гибели экипажа «Федерации» в Тихом океане
Эксперты в эфире НСН назвали заявление о потенциальной гибели экипажа «Федерации» в акватории Тихого океана некомпетентным.
Нa VIII Междунaродном молодежном форуме «Инженеры будущего» нaчaльник отделa рaзвития бизнесa пилотируемых прогрaмм в Рaкетно-космической корпорaции «Энергия» Игорь Верховский предупредил о возможной проблеме, связaнной с переходом упрaвляемых полетов нa новый корaбль «Федерация».
По словaм Верховского, в случaе aвaрии рaкеты-носителя экипaж «Федерaции» приводнится в Тихом океaне. Кaк считaет сотрудник РКК, спaсение космонaвтов будет прaктически невозможно, потому что у России нет быстроходных спaсaтельных судов кaк военного, и тaк и грaждaнского нaзнaчения. Он предложил молодым инженерaм подумaть нaд решением этой зaдaчи. Возможно, судa-экрaноплaны могли бы взять нa себя функцию высокоскоростных спaсaтелей.
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев в эфире НСН усомнился в компетентности представителя космической корпорации «Энергия».
«Мне вообще не очень нравится, когда люди неквалифицированные дают комментарии. Потом приходится давать контркомментарии. Риск есть всегда, но в том и заключается процесс создания комплексов – нужно создать все необходимое, чтобы обеспечить заданный уровень безопасности. Да, проблема есть. Сейчас оцениваются пути решения. Высокоскоростные суда и эккранопланы -лишь один из многих вариантов решения», - отметил представитель Роскосмоса.
Выводы Крикалева поддержал заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. В эфире НСН он отметил, что аварийное приводнение может быть у любого космического корабля в случае нерассчетного выхода с орбиты, но это не повод «хоронить всех наших космонавтов».
«Для примера. Космические корабли США «Аполлон» всегда приводнялись в океан. При этом у США не было ни высокоскоростных судов, ни экранопланов. Экранопланы – это главная советская фишка КБ Алексеева (Нижний Новгород). Главной целью экранопланов никогда не было спасение людей, а было - противодействие авиационным группировкам и транспортные функции. Никто со времен Сергея Королева не предполагал использовать экранопланы для спасения космонавтов. Для этого нужны быстроходные корабли, но по океану корабли на подводных крыльях не ходят. Так что я не понимаю заявление. Может, это фейк? Странно от человека такого уровня [Игоря Верховского – прим. НСН] слышать подобные вещи. На самом деле, думаю, при необходимости в спасении наших космонавтов примут участие и американцы. Мне кажется, все это заявление – чушь полнейшая!» - заявил Дмитрий Дрозденко.
Ранее Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН рассказал, почему использование химических двигателей для полета к Луне нецелесообразно.
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