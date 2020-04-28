В КоАП могут появиться статьи за нарушения в космосе

В новой редакции КоАП могут появиться статьи за правонарушения в космосе. Как пишет ТАСС, ссылаясь на сводку предложении по итогам публичного обсуждения проекта кодекса экспертами.

Так, во время слушаний один из них заявил, что в новом варианте КоАП нет случаев для привлечения к ответственности за правонарушение в космическом пространстве. В Минюсте России, в свою очередь, подчеркнули, что в случае необходимости такие статьи могут включить в новый кодекс.

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Накануне НСН писала, что в обновленном Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появится статья об ответственности за нарушение тишины в ночное время. В Минюсте уточнили, что жителей России, среди прочего, будут штрафовать за лающую собаку и постоянно срабатывающую автомобильную сигнализацию с 23:00 до 07:00. Это будет прописано в части 6 статьи 14.1 КоАП.

Помимо этого, правонарушением будет считаться громкая музыка, игра на музыкальных инструментах, а также произведение ремонтных работ.

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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:Минюст РФКосмос
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