В КоАП могут появиться статьи за нарушения в космосе

В новой редакции КоАП могут появиться статьи за правонарушения в космосе. Как пишет ТАСС, ссылаясь на сводку предложении по итогам публичного обсуждения проекта кодекса экспертами.

Так, во время слушаний один из них заявил, что в новом варианте КоАП нет случаев для привлечения к ответственности за правонарушение в космическом пространстве. В Минюсте России, в свою очередь, подчеркнули, что в случае необходимости такие статьи могут включить в новый кодекс.