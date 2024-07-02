В Китае заявили о готовности первого коммерческого космодрома к эксплуатации

Китай готов приступить к эксплуатации первого в государстве космодрома для международных коммерческих запусков в городе Вэньчан на побережье провинции Хайнань. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на руководство стартовой площадки.

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Отмечается, что объект официально соответствует всем требованиям, 30 июня там состоялась тренировка с имитацией запуска ракеты-носителя. Руководитель компании-оператора Hainan International Commercial Aerospace Launch Ян Тяньлян сообщил, что первый запуск планируется провести в 2024 году. Он подчеркнул, что в дальнейшем новый космодром будут расширять, его оборудуют дополнительными стартовыми площадками.

Возведение коммерческой гавани КНР на Хайнане было закончено в начале июня. Оттуда планируется впервые осуществить запуск двухступенчатой кислородно-керосиновой ракеты-носителя «Чанчжэн-12», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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