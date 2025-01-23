В Китае успешно запустили группу из 18 спутников Qianfan

Группу из 18 спутников Qianfan компании Shanghai Spacecom Satellite Technology успешно запустили в Китае, сообщил сайт Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

Запуск произошел при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-6» в 13:15 (8:15 мск) с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере КНР. Температура на пусковой площадке составляла -30 градусов по Цельсию.

Согласно данным, на борту модифицированной ракеты-носителя Long March-6 находились 18 спутников. Все они успешно вышли на предустановленную орбиту. Миссия стала 557-й для ракет-носителей типа «Чанчжэн».

Ранее сообщалось, что Китай осуществил вывод на околоземную орбиту пяти спутников. В космос их запустила ракета CERES-1, которая стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе КНР, передает «Радиоточка НСН».

