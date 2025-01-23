В Китае успешно запустили группу из 18 спутников Qianfan
Группу из 18 спутников Qianfan компании Shanghai Spacecom Satellite Technology успешно запустили в Китае, сообщил сайт Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).
Запуск произошел при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-6» в 13:15 (8:15 мск) с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере КНР. Температура на пусковой площадке составляла -30 градусов по Цельсию.
Согласно данным, на борту модифицированной ракеты-носителя Long March-6 находились 18 спутников. Все они успешно вышли на предустановленную орбиту. Миссия стала 557-й для ракет-носителей типа «Чанчжэн».
Ранее сообщалось, что Китай осуществил вывод на околоземную орбиту пяти спутников. В космос их запустила ракета CERES-1, которая стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе КНР, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Киз вышла в финал Australian Open после победы над второй ракеткой Свентек
- Юру Борисова номинировали на премию «Оскар»
- Москва, Петербург и Татарстан возглавили рейтинг качества жизни
- В Анапе установят памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута
- Уже почти 70 погибших дельфинов найдено после разлива мазута в Черном море
- В Кремле допустили, что мазут в Черном море будут собирать годами
- Путин призвал создавать условия для переезда специалистов в Россию
- Екатерина Климова рассказала о судимости отца
- В Оренбургской области увечили единовременную выплату контрактникам до 2 млн рублей
- МИД РФ: Москва квалифицирует действия администрации Байдена как преступления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru