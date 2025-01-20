Китай запустил в космос группу спутников навигационной системы

Китай осуществил вывод на околоземную орбиту пяти спутников. В космом из запустила ракета CERES-1, которая стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе КНР в 13:11 по московскому времени.

В составе полезной нагрузки – четыре спутника Yunyao-1 37-40 глобальной навигационной системы (GNSS), а также аппарат JTX-A-05, предназначенный для дистанционного зондирования Земли. По сообщению Китайского национального космического управления, все они успешно заняли плановые орбиты.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», предыдущий раз Китай вывел на орбиту собственный спутник 7 января. А 17 января ракета-носитель КНР вывел на орбиту пакистанский аппарат.

