В Кемерово временно закрыли аэропорт из-за дефектов ВПП
Из-за дефектов взлетно-посадочной полосы (ВВП) до 5 июня закрыли международный аэропорт Кемерово имени А.А. Леонова. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
В сообщении отмечается, что дефекты в ВВП обнаружили 04 июня. Из-за них самолету авиакомпании «Северный ветер», выполнявшему рейс по маршруту «Сочи – Кемерово», пришлось садиться в аэропорту Новосибирска. По этой же причине до 05 июня задержали рейс «Новосибирск – Кемерово» авиакомпании «Сибирь».
Кроме того, задержали рейс из Кемерово в Новосибирск и отменили – до Казани.
«Новосибирской и Кемеровской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг, в аэровокзалах организован выездной прием граждан», – говорится в официальном сообщении.
Прокуратура проверяет безопасность полетов при содержании аэродромных объектов в международном аэропорту Кемерово, передает РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru