В Кемерово временно закрыли аэропорт из-за дефектов ВПП

В сообщении отмечается, что дефекты в ВВП обнаружили 04 июня. Из-за них самолету авиакомпании «Северный ветер», выполнявшему рейс по маршруту «Сочи – Кемерово», пришлось садиться в аэропорту Новосибирска. По этой же причине до 05 июня задержали рейс «Новосибирск – Кемерово» авиакомпании «Сибирь».

Кроме того, задержали рейс из Кемерово в Новосибирск и отменили – до Казани.

«Новосибирской и Кемеровской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг, в аэровокзалах организован выездной прием граждан», – говорится в официальном сообщении.

Прокуратура проверяет безопасность полетов при содержании аэродромных объектов в международном аэропорту Кемерово, передает РИА Новости.





