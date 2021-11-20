В Канаде началось строительство космодрома для украинской ракеты «Циклон»

Украина и Канада начинают совместное строительство космодрома в канадской провинции Новая Шотландия. Об этом сообщил в Facebook глава украинского государственного космического агентства Владимир Тафтай.

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«Канада и Украина начинают строительство космопорта в Новой Шотландии», — написал Тафтай, добавив, что презентация и торжественная церемония начала строительства прошли в пятницу в Галифаксе.

Согласно проекту, в Новой Шотландии создадут коммерческий космодром для ракеты-носителя «Циклон-4М», разработанной и произведенной ракетукраинскими КБ «Южное» и «Южным машиностроительным заводом».

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ТЕГИ:РакетаКосмосУкраинаКанада
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