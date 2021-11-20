В Канаде началось строительство космодрома для украинской ракеты «Циклон»
Украина и Канада начинают совместное строительство космодрома в канадской провинции Новая Шотландия. Об этом сообщил в Facebook глава украинского государственного космического агентства Владимир Тафтай.
«Канада и Украина начинают строительство космопорта в Новой Шотландии», — написал Тафтай, добавив, что презентация и торжественная церемония начала строительства прошли в пятницу в Галифаксе.
Согласно проекту, в Новой Шотландии создадут коммерческий космодром для ракеты-носителя «Циклон-4М», разработанной и произведенной ракетукраинскими КБ «Южное» и «Южным машиностроительным заводом».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,3 млн+37 156 / сут.
Умерли
262 тыс.+1 254 / сут.
Выздоровели
8,0 млн+37 004 / сут.
- СМИ: В Британии рассматривают возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады-2022
- В Канаде началось строительство космодрома для украинской ракеты «Циклон»
- Гинцбург поддержал идею лишать врачей-антипрививочников дипломов
- В Госдуме предложили разрешить детям до 16 лет бесплатно пользоваться общественным транспортом
- Эксперт посоветовала переболевшим COVID-19 обследоваться из-за опасности постковидного синдрома
- СМИ: Целью системы ПРО С-550 станут американские космические беспилотники X-37
- В центре Гамалеи спрогнозировали спад волны заболеваемости COVID-19
- На Украине испугались «уловки» «Газпрома» по «Северному потоку — 2»
- В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра и мокрого снега
- Пожар в деревообрабатывающем цеху в Екатеринбурге потушен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru