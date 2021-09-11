В Раде рассказали о провале украинских космических программ
Украина провалила несколько космических программ, на которые потратила около двух миллиардов долларов. Об этом заявил на брифинге в Верховной раде депутат от партии «Батькивщина» Сергей Тарута.
«По проекту "Морской старт" Украина потратила 200 миллионов долларов. По проекту "Циклон-4" Украина потратила 672 миллиона долларов. По проекту "Лебедь" убытки составили 350 миллионов», — цитирует парламентария РИА Новости.
Тарута добавил, что спутник проекта «Лебедь» находится в Красноярске, и у украинского космического агентства «нет четкой программы, что делать дальше».
По мнению депутата, властям нужно было сохранять и развивать доставшийся от СССР космический потенциал, однако сейчас из 33 предприятий космической отрасли осталось только 6, и организации находятся в очень сложном положении. Тарута добавил, что для превращения Украины в космическую державу нужно «найти виноватых» и построить новые космодромы.
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