«Рособоронэкспорт» поставит Индии двигатели на $248 миллионов для ремоторизации танков
Россия и Индия подписали контракт стоимостью 248 миллионов долларов на закупку двигателей для танков Т-72, сообщили в Минобороны республики.
В индийском Минобороны отметили, что Т-72 является основой танкового парка индийских сухопутных сил.
В Рособоронэкспорте отметили, что контракт на поставку двигателей танков Т-72 предполагает организацию производства 1000-сильных агрегатов в Индии — это позволит увеличить их мощность на 30%.
Это позволит увеличить маневренность и проходимость техники. Сейчас индийские T-72 оснащены двигателем мощностью 800 лошадиных сил.
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