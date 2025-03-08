«Рособоронэкспорт» поставит Индии двигатели на $248 миллионов для ремоторизации танков

Россия и Индия подписали контракт стоимостью 248 миллионов долларов на закупку двигателей для танков Т-72, сообщили в Минобороны республики.

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В индийском Минобороны отметили, что Т-72 является основой танкового парка индийских сухопутных сил.

В Рособоронэкспорте отметили, что контракт на поставку двигателей танков Т-72 предполагает организацию производства 1000-сильных агрегатов в Индии — это позволит увеличить их мощность на 30%.

Это позволит увеличить маневренность и проходимость техники. Сейчас индийские T-72 оснащены двигателем мощностью 800 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что Россия в 2025 году поставит зарубежному заказчику истребители пятого поколения Су-57, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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