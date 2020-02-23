В Индии разбился МиГ-29К

Отмечается, что поступил приказ начать расследование инцидента.

Ранее, в ноябре 2019 года после взлета из аэропорта Гоа произошло крушение МиГ-29К из-за попадания птицы в двигатель самолета.

Напомним, НСН писала, что в ноябре 2018 года Индия решила отказаться от использования российских МиГ-29К., а уже в феврале 2019 стало известно о переговорах Дели с Москвой по закупкам этих российских самолетов.

