В Индии разбился МиГ-29К
Самолёт МиГ-29К во время тренировочного полета потерпел крушение в индийском штате Гоа. Пилот выжил, сообщил представитель ВМС Индии в Twitter.
«Сегодня утром около 10.30 у Гоа потерпел крушение самолет МиГ-29К, выполнявший обычный тренировочный полет. Пилот самолета благополучно катапультировался», -цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что поступил приказ начать расследование инцидента.
Ранее, в ноябре 2019 года после взлета из аэропорта Гоа произошло крушение МиГ-29К из-за попадания птицы в двигатель самолета.
Напомним, НСН писала, что в ноябре 2018 года Индия решила отказаться от использования российских МиГ-29К., а уже в феврале 2019 стало известно о переговорах Дели с Москвой по закупкам этих российских самолетов.
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