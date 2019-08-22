Смертельное столкновение. Названа причина крушения МиГ-29 ВВС Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана обнародовало причины крушения истребителя МиГ-29 ВВС республики 24 июля этого года. Комиссии по расследованию авиационного происшествия пришла к выводу, что произошло это из-за столкновения машины с инородным предметом - птицей или стаей, передает ТАСС.

Эксперты также установили, что в момент аварии самолет был полностью исправен. В результате столкновения лётчик получил травму. Он попытался восстановить управление над машиной, однако не смог этого сделать из-за тяжести ранения, отмечает RT. В результате истребитель упал в Каспийское море. Случилось это ночью в ходе выполнения учебно-тренировочного полёта.

19 августа в море был обнаружен и извлечен из воды черный ящик самолета, а на следующий день - тело пилота.

