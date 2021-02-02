Рогозин не видит смысла участвовать в лунной гонке с США
Россия не будет участвовать в лунной гонке с США, пока не поймёт «смысла призового фонда», написал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.
Рогозин отметил, что вел переговоры руководством НАСА, однако там «сами толком не могут объяснить, зачем им снова понадобилось на Луну».
«На мой простой вопрос (бывшему) главе НАСА (Джиму) Брайденстайну, если вы еще раз сядете на поверхность Луны, то вы лишь докажете, что наконец-то достигли возможности своих же технологий 70-летней давности, Джим лишь тяжело вздохнул. Поэтому я и говорил публично пару раз, что ни в какой гонке к Луне мы участвовать не будем, пока не поймем смысл призового фонда», - сказал Рогозин.
Ранее во вторник Рогозин в своем Twitter заявил о недопустимости милитаризации программ по исследованию Луны. До этого The Wall Street Journal сообщил о том, что Пентагон заявил о намерении защищать базы NASA на Луне, а также операции США по добыче воды и полезных ископаемых на естественном спутнике Земли.
Дональд Трамп в бытность свою президентом США подписал указ, которым поддержал коммерческое освоение космических ресурсов. Согласно документу администрация США не обязана считать космическое пространство всемирным достоянием. Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь, заявил, что Россия и Китай угрожают интересам США в космосе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru