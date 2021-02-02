Рогозин не видит смысла участвовать в лунной гонке с США

«На мой простой вопрос (бывшему) главе НАСА (Джиму) Брайденстайну, если вы еще раз сядете на поверхность Луны, то вы лишь докажете, что наконец-то достигли возможности своих же технологий 70-летней давности, Джим лишь тяжело вздохнул. Поэтому я и говорил публично пару раз, что ни в какой гонке к Луне мы участвовать не будем, пока не поймем смысл призового фонда», - сказал Рогозин.

Ранее во вторник Рогозин в своем Twitter заявил о недопустимости милитаризации программ по исследованию Луны. До этого The Wall Street Journal сообщил о том, что Пентагон заявил о намерении защищать базы NASA на Луне, а также операции США по добыче воды и полезных ископаемых на естественном спутнике Земли.

Дональд Трамп в бытность свою президентом США подписал указ, которым поддержал коммерческое освоение космических ресурсов. Согласно документу администрация США не обязана считать космическое пространство всемирным достоянием. Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь, заявил, что Россия и Китай угрожают интересам США в космосе.

