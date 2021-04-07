В Госдепе опасаются послать «неверный сигнал» Москве по Договору по открытому небу

США вряд ли вернутся в Договор по открытому небу (ДОН) из-за опасений, что это пошлет «неверный сигнал» Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Госдеп США.

В Госдепе отметили, что США активно проводят обзор вопросов, связанных с Договором по открытому небу, консультируются с союзниками и партнерами. Притом США считают, что РФ нарушает ДОН, призывают Москву вернуться к соблюдению соглашения, отметили в Госдепе.