В Госдепе опасаются послать «неверный сигнал» Москве по Договору по открытому небу

США вряд ли вернутся в Договор по открытому небу (ДОН) из-за опасений, что это пошлет «неверный сигнал» Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Госдеп США.

В Госдепе отметили, что США активно проводят обзор вопросов, связанных с Договором по открытому небу, консультируются с союзниками и партнерами. Притом США считают, что РФ нарушает ДОН, призывают Москву вернуться к соблюдению соглашения, отметили в Госдепе.

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Ранее сообщалось, что в США спишут самолеты, использовавшиеся для наблюдения за Россией в рамках ДОН. Представитель ВВС США пояснил, что в двух самолетах OC-135B более нет необходимости, поэтому в ближайшее время их отправят на свалку в Аризоне, где их пустят на запчасти и металлолом.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. США вышли из договора в конце ноября 2020 года, а 15 января 2021 года внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу начала Россия.

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:ПолетыСША
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