СМИ: В США утилизируют используемые для полетов над РФ самолеты

США утилизируют самолеты, использовавшиеся для наблюдательных полетов над Россией согласно условиям международного Договора по открытому небу (ДОН). Об этом пишет The Wall Street Journal.

Представитель американских ВВС рассказала изданию, что военные больше не нуждаются в двух самолетах OC-135B. Кроме того, властям слишком дорого обходится их обслуживание. В ближайшее время технику отправят на авиабазу в Аризоне, где воздушные суда «разберут на запчасти и разрежут на металлолом».

Как отмечает газета, при этом неясно, вернутся ли США в ДОН, который покинули в ноябре прошлого года. Неназванный представитель Совета национальной безопасности Белого дома рассказал, что власти «в нужное время» примут решение о возвращении в соглашение. Собеседник издания подчеркнул, что вердикт администрации США не связан с запланированной утилизацией устаревающей техники, отмечает Газета.ру.

