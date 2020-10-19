Утечку воздуха на МКС устранили временными средствами

Экипаж Международной космической станции устранил утечку воздуха в российском модуле «Звезда», сообщает РИА Новости.

Находящийся на станции космонавт Иван Вагнер рассказал, что место утечки «изолировали временно», специалисты на Земле принимают решение, как необходимо герметизировать на долгое время.

Небольшая утечка воздуха на МКС была обнаружена в сентябре 2019 года. После того, как её скорость возросла в пять раз (до 1,4 кг воздуха в сутки), экипажу приходилось дважды закрывать люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности.

Было установлено, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер оклеили её скотчем и пленкой, снизив скорость утечки в два раза. В «Роскосмосе» заявили, что она не угрожает экипажу МКС и полёту станции в пилотируемом режиме.

