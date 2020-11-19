Утечка воздуха в российском модуле МКС продолжается

Утечка воздуха в ранее изолированной промежуточной камере российского модуля «Звезда» на МКС продолжается. Об этом Центру управления полётами (ЦУП) сообщил российский космонавт Сергей Рыжиков в ходе трансляции на сайте NASA.

Ранее люки, ведущие в камеру, были закрыты. Российский экипаж сообщил, что в отделённом от остального объёма станции малом отсеке снизилось давление.

По словам Рыжикова, давление упало с 723 мм до 685 мм ртутного столба, однако период времени, за который снизились показатели, неизвестен: в установленной в отсеке камере сбиты настройки.

Ранее во вторник космонавты установили на место трещины в модуле новую заплатку, после чего планировалось измерение показателей, которые в будущем помогут устранить причину утечки.

В среду во время выхода в открытый космос российский экипаж сделал снимки возможного места утечки в модуле «Звезда» с внешней стороны МКС. Космонавты не заметили повреждений.

Экипаж МКС 15 октября сообщил об обнаружении предполагаемого места утечки воздуха в промежуточной камере модуля. Позже космонавт Анатолий Иванишин заявил, что негерметичность в камере похожа на царапину длиной около 3 сантиметров.

