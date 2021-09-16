Установлен новый рекорд по числу людей на околоземной орбите
Новый рекорд по числу находящихся одновременно на околоземной орбите людей установлен в четверг.
Сейчас на орбите находятся 14 человек. В частности, на Международной космической станции (МКС) работают россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде, француз Тома Песке. Также в составе китайской орбитальной станции «Тяньгун» трудятся Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо.
Предыдущий рекорд — 13 человек на околоземной орбите — был установлен в марте 1995 года. При этом шестеро космонавтов находились на российской станции «Мир».
Ранее на орбиту был выведен космический корабль Crew Dragon. Впервые в истории в космос отправился непрофессиональный инклюзивный экипаж, отмечает РИА ФАН. Длительность полета составит трое суток, корабль поднимется выше орбиты МКС, пишет Ura.ru.
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