«Уральские авиалинии» приостановили полеты из Москвы в Баку

Авиакомпания «Уральские авиалинии» временно приостановила выполнение рейсов из Москвы в Баку из-за отказа авиационных властей Азербайджана выдавать разрешения на полёты, сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что по этой причине не состоялся оборотный рейс по данному маршруту, запланированный на 8 февраля. В итоге «Уральские авиалинии» временно отменили данный рейс до 17 февраля.

«Авиационные власти России находятся в контакте с авиавластями Азербайджана для разрешения ситуации с выполнением рейсов авиакомпании из Жуковского в Баку и обратно», - указали в Росавиации.

Ранее дефекты в двигателе дважды не позволили самолёту авиакомпании «Уральские авиалинии» вылететь из Екатеринбурга в Сочи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/UralAirlines
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