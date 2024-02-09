«Уральские авиалинии» приостановили полеты из Москвы в Баку

Уточняется, что по этой причине не состоялся оборотный рейс по данному маршруту, запланированный на 8 февраля. В итоге «Уральские авиалинии» временно отменили данный рейс до 17 февраля.

«Авиационные власти России находятся в контакте с авиавластями Азербайджана для разрешения ситуации с выполнением рейсов авиакомпании из Жуковского в Баку и обратно», - указали в Росавиации.

Ранее дефекты в двигателе дважды не позволили самолёту авиакомпании «Уральские авиалинии» вылететь из Екатеринбурга в Сочи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

