«Уральские авиалинии» приостановили полеты из Москвы в Баку
Авиакомпания «Уральские авиалинии» временно приостановила выполнение рейсов из Москвы в Баку из-за отказа авиационных властей Азербайджана выдавать разрешения на полёты, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что по этой причине не состоялся оборотный рейс по данному маршруту, запланированный на 8 февраля. В итоге «Уральские авиалинии» временно отменили данный рейс до 17 февраля.
«Авиационные власти России находятся в контакте с авиавластями Азербайджана для разрешения ситуации с выполнением рейсов авиакомпании из Жуковского в Баку и обратно», - указали в Росавиации.
Ранее дефекты в двигателе дважды не позволили самолёту авиакомпании «Уральские авиалинии» вылететь из Екатеринбурга в Сочи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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