Умер Герой СССР, летчик-космонавт Вячеслав Зудов

Герой СССР, летчик-космонавт Вячеслав Зудов умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на входящий в Роскосмос Центр подготовки космонавтов имени Гагарина.

«Вячеслав Дмитриевич скончался на 83-м году, 12 июня 2024 года», — отмечается в сообщении.

Церемония прощания с летчиком пройдет 14 июня на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Зудов участвовал в нештатной посадке на воду корабля «Союз-23» в 1976 году. Космонавт в качестве командира совершил полет в космос вместе с Валерием Рождественским. Тогда «Союз-23» не смог пристыковаться к орбитальной станции «Салют-5» из-за нештатной работы системы сближения, было решено вернуть корабль, и аппарат впервые приводнился в озеро Тенгиз в 195 км от Целинограда (нынешнее название - Астана). Позже Зудов работал в ЦПК, в 1992 году он ушел в отставку.

В апреле в возрасте 89 лет умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Аксенов, напоминает RT.

