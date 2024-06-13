Умер Герой СССР, летчик-космонавт Вячеслав Зудов
Герой СССР, летчик-космонавт Вячеслав Зудов умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на входящий в Роскосмос Центр подготовки космонавтов имени Гагарина.
«Вячеслав Дмитриевич скончался на 83-м году, 12 июня 2024 года», — отмечается в сообщении.
Церемония прощания с летчиком пройдет 14 июня на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
Зудов участвовал в нештатной посадке на воду корабля «Союз-23» в 1976 году. Космонавт в качестве командира совершил полет в космос вместе с Валерием Рождественским. Тогда «Союз-23» не смог пристыковаться к орбитальной станции «Салют-5» из-за нештатной работы системы сближения, было решено вернуть корабль, и аппарат впервые приводнился в озеро Тенгиз в 195 км от Целинограда (нынешнее название - Астана). Позже Зудов работал в ЦПК, в 1992 году он ушел в отставку.
В апреле в возрасте 89 лет умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Аксенов, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер Герой СССР, летчик-космонавт Вячеслав Зудов
- В Петергофе завершили реставрацию Китайского дворца
- Синхронистка Колесниченко принесла сборной РФ первое золото на Играх БРИКС
- Иноагента Татьяну Лазареву объявили в розыск
- СМИ: Авиасалон МАКС в 2024 году отменили
- Медведев призвал превратить жизнь на Западе в «сплошной безумный кошмар»
- На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,9
- В Центробанке заявили, что курс рубля останется единым и рыночным
- Финляндия намерена изымать объекты недвижимости россиян
- На севере Москвы нетрезвый мужчина поджег ресторан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru