Умер американский летчик, первым в мире превысивший скорость звука
Американский лётчик-испытатель Чак Йегер умер на 98-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Виктория Йегер в Twitter.
Он войдет в историю тем, что первым превысил скорость звука. Его называют величайшим пилотом Америки.
«Его наследие — сила, жажда приключений и патриотизм — останутся в памяти навсегда», — написала Виктория в соцсети.
Чак Йегер был участником Второй мировой войны, на его счету более десятка сбитых самолётов противника, сообщает RT.
Превысил скорость звука он во время испытательного полета Bell X-1 в пустыне Мохаве в Калифорнии. Это произошло в 1947 году, Йегеру было 24 года.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что информацию о планах США нанести ядерный удар по СССР добыл знаменитый советский разведчик-нелегал Рудольф Абель (настоящие имя - Вильям Фишер). Российский историк спецслужб Александр Колпакиди в эфире НСН поймал Нарышкина на неточности.
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