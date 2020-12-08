Умер американский летчик, первым в мире превысивший скорость звука

Американский лётчик-испытатель Чак Йегер умер на 98-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Виктория Йегер в Twitter.

Он войдет в историю тем, что первым превысил скорость звука. Его называют величайшим пилотом Америки.

«Его наследие — сила, жажда приключений и патриотизм — останутся в памяти навсегда», — написала Виктория в соцсети.

Чак Йегер был участником Второй мировой войны, на его счету более десятка сбитых самолётов противника, сообщает RT.

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Превысил скорость звука он во время испытательного полета Bell X-1 в пустыне Мохаве в Калифорнии. Это произошло в 1947 году, Йегеру было 24 года.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что информацию о планах США нанести ядерный удар по СССР добыл знаменитый советский разведчик-нелегал Рудольф Абель (настоящие имя - Вильям Фишер). Российский историк спецслужб Александр Колпакиди в эфире НСН поймал Нарышкина на неточности.

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ФОТО: Wikimedia
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