Умер американский летчик, первым в мире превысивший скорость звука

Американский лётчик-испытатель Чак Йегер умер на 98-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Виктория Йегер в Twitter.

Он войдет в историю тем, что первым превысил скорость звука. Его называют величайшим пилотом Америки.

«Его наследие — сила, жажда приключений и патриотизм — останутся в памяти навсегда», — написала Виктория в соцсети.

Чак Йегер был участником Второй мировой войны, на его счету более десятка сбитых самолётов противника, сообщает RT.