Украинский министр назвал «позором» состояние космической отрасли

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский назвал состояние космической отрасли в стране «позором». Он подчеркнул, что Украина запустила только два наноспутника, созданные студентами КПИ Сикорского. Слова министра цитирует «Радио Свобода».

Глава ведомства отметил, что некоторые государства Африки запустили в космос собственные спутники, в то время как Украина со времен распада СССР так и не сделала этого.

Уруский привел в пример Белоруссию и Азербайджан, которые также запустили свои спутники для исследования космоса и заявил, что за тридцать лет на Украине не было запущено ни одного аппарата – все космические данные страна получает из-за рубежа.