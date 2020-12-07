Украинский министр назвал «позором» состояние космической отрасли

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский назвал состояние космической отрасли в стране «позором». Он подчеркнул, что Украина запустила только два наноспутника, созданные студентами КПИ Сикорского. Слова министра цитирует «Радио Свобода».

Глава ведомства отметил, что некоторые государства Африки запустили в космос собственные спутники, в то время как Украина со времен распада СССР так и не сделала этого.

Уруский привел в пример Белоруссию и Азербайджан, которые также запустили свои спутники для исследования космоса и заявил, что за тридцать лет на Украине не было запущено ни одного аппарата – все космические данные страна получает из-за рубежа.

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Ранее сообщалось, что Украина стала участницей американской программы по исследованию Луны и Марса «Артемида». Эксперты Государственного космического агентства Украины заверили американских коллег в том, что могут стать «весомым партнером NASA».

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ФОТО: pixabay.com
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