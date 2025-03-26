Ученым впервые удалось запечатлеть полярные сияния на Нептуне

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» смог в 2023 году получить данные для изображения этого явления, а также анализа состава и температуры нептунианской ионосферы – верхней области атмосферы.



При этом полярные сияния на Нептуне заметно отличаются от подобных на других планетах, так как активность не ограничивается его северным и южным полюсами. По мнению ученых, это связано с необычной природой магнитного поля Нептуна, которое наклонено на 47 градусов относительно его оси вращения.



Ранее китайский марсоход «Чжужун» нашел доказательства существования древних океанов на Марсе в средних и низких широтах планеты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

