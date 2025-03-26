Ученым впервые удалось запечатлеть полярные сияния на Нептуне

Ученые NASA впервые запечатлели полярные сияния на Нептуне.

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Космический телескоп «Джеймс Уэбб» смог в 2023 году получить данные для изображения этого явления, а также анализа состава и температуры нептунианской ионосферы – верхней области атмосферы.

При этом полярные сияния на Нептуне заметно отличаются от подобных на других планетах, так как активность не ограничивается его северным и южным полюсами. По мнению ученых, это связано с необычной природой магнитного поля Нептуна, которое наклонено на 47 градусов относительно его оси вращения.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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