Ученый заявил о возможном разрушении МКС «болтом или гайкой»

По его словам, поэтому обломок ракеты Falcon Илона Маска представляет для станции серьезную угрозу. «Станция может отойти на соседнюю орбиту, наверное, она это уже сделала. Пять километров от нее — это не очень близко, но на всякий случай», — отметил ученый.

Как сообщалось ранее, один из обломков ракеты Falcon сблизится с МКС. Расстояние до станции — пять километров, однако ситуация остается контролируемой.

Ракета компании Space X пролетит на расстоянии в 5,5 километров от МКС 25 ноября в 07:18. В «Роскосмосе» отметили, что за ситуацией следит Главная оперативная группа управления российским сегментом МКС.

