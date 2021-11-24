Ученый заявил о возможном разрушении МКС «болтом или гайкой»

Международная космическая станция может серьезно пострадать даже при столкновении с исключительно маленьким космическим мусором — например, болтом или гайкой размером с палец, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на научного сотрудника российского Института имени Штернберга Владимира Сурдина.

Фрагмент ракеты Илона Маска сблизится с МКС

По его словам, поэтому обломок ракеты Falcon Илона Маска представляет для станции серьезную угрозу. «Станция может отойти на соседнюю орбиту, наверное, она это уже сделала. Пять километров от нее — это не очень близко, но на всякий случай», — отметил ученый.

Как сообщалось ранее, один из обломков ракеты Falcon сблизится с МКС. Расстояние до станции — пять километров, однако ситуация остается контролируемой.

Ракета компании Space X пролетит на расстоянии в 5,5 километров от МКС 25 ноября в 07:18. В «Роскосмосе» отметили, что за ситуацией следит Главная оперативная группа управления российским сегментом МКС.

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Фото: roscosmos.ru
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