Ученые получили первые данные со станции «Луна-25»

Научные приборы станции «Луна-25» провели первые измерения. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

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В госкорпорации уточнили, что станция продолжает перелет к спутнику Земли. Связь с миссией устойчивая, энергетический баланс положительный.

Отмечается, что телеметрическая информация со всех приборов показали, что «Луна-25» функционирует штатно. Научная команда приступила к обработке данных измерений перелета к спутнику.

Космонавт, капитан экспериментального экипажа миссии Sirius-21 Олег Блинов допустил строительство лунной базы в кратере, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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