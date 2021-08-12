Ученые: Луна не помешает наблюдениям звездопада Персеиды

Во время наступления пика активности метеорного потока Персеиды, который придется на ночь пятницы, Луна не помешает наблюдениям, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Москвичи смогут увидеть поток Персеид

Как говорят астрономы, поток достигнет максимума активности к 23:00 мск 12 августа. В текущем году Персеиды обещают стать самым лучшим звездопадом года не только потому, что ожидается до 110 метеоров в час, но и потому, что в этот складываются наилучшие условия для наблюдения.

Так, Луна, прошедшая фазу новолуния 8 августа, никак не помешает наблюдению метеоров, так как будет находиться под горизонтом.

Ранее сообщалось о том, что в Москве 12 августа будет довольно дождливым, поэтому на малооблачную, благоприятную для наблюдения за звездами погоду рассчитывать не придется.

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