Ученые: Луна не помешает наблюдениям звездопада Персеиды

Как говорят астрономы, поток достигнет максимума активности к 23:00 мск 12 августа. В текущем году Персеиды обещают стать самым лучшим звездопадом года не только потому, что ожидается до 110 метеоров в час, но и потому, что в этот складываются наилучшие условия для наблюдения.

Так, Луна, прошедшая фазу новолуния 8 августа, никак не помешает наблюдению метеоров, так как будет находиться под горизонтом.

Ранее сообщалось о том, что в Москве 12 августа будет довольно дождливым, поэтому на малооблачную, благоприятную для наблюдения за звездами погоду рассчитывать не придется.

