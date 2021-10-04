Ученые изучают астероиды ради добычи металлов
Существование богатых металлами околоземных астероидов подразумевает возможность добывать с их поверхности в будущем железо, никель и кобальт, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Planetary Science Journal.
Эксперты изучили два богатых разными металлами астероида 1986 DA и 2016 ED85, расположенных непосредственно в околоземном пространстве. Целью специалистов стало получение новой информации об их происхождении, составе и отношению к каменно-железным метеоритам, обнаруживаемым на Земле.
Как считают эксперты, данные объекты могли сформироваться во время катастрофического разрушения ядер эволюционирующих планет в ранней истории Солнечной системы. Результаты анализа астероидов 1986 DA и 2016 ED85 показали, что они на 85 процентов состоят из железа и никеля, а на остальные 15 – из силикатного материала.
Как ранее сообщили в ООН, человечество знает о 40 процентах крупных и сближающихся с Землей астероидов и комет, притом сегодня известно о более чем 25 тысячах таких объектах.
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