Ученые изучают астероиды ради добычи металлов

Эксперты изучили два богатых разными металлами астероида 1986 DA и 2016 ED85, расположенных непосредственно в околоземном пространстве. Целью специалистов стало получение новой информации об их происхождении, составе и отношению к каменно-железным метеоритам, обнаруживаемым на Земле.

Как считают эксперты, данные объекты могли сформироваться во время катастрофического разрушения ядер эволюционирующих планет в ранней истории Солнечной системы. Результаты анализа астероидов 1986 DA и 2016 ED85 показали, что они на 85 процентов состоят из железа и никеля, а на остальные 15 – из силикатного материала.

Как ранее сообщили в ООН, человечество знает о 40 процентах крупных и сближающихся с Землей астероидов и комет, притом сегодня известно о более чем 25 тысячах таких объектах.

