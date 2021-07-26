Участники «МАКС-2021» заключили соглашения на 265 млрд рублей
Объём контрактов и соглашений, заключенных на международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2021» составил 265 млрд рублей, сообщается на сайте авиасалона.
Среди крупнейших соглашений — поставки авиалайнеров Sukhoi Superjet 100, Ил-114-300, вертолётов Ми-8АМТ, Ми-38ПС, Ми-171А3. Кроме того, компания «Казахстанская авиационная индустрия» приобрела 20% компании «Байкал-Инжиниринг», которая занимается разработкой лёгкого многоцелевого самолёта.
Одним из главных событий Международного авиационно-космического салона в Жуковском стала презентация нового российского истребителя пятого поколения под названием Checkmate, что переводится с английского языка как «шах и мат». Как заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, истребитель Checkmate будет стоить $25-30 миллионов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+24 072 / сут.
Умерли
154 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+18 678 / сут.
- Япония выразит протест РФ на фоне визита Мишустина на Итуруп
- В России строят самолет на случай ядерной войны
- Участники «МАКС-2021» заключили соглашения на 265 млрд рублей
- В России создадут сеть лабораторий по изучению новых вирусов
- Мишустин в рамках рабочей поездки посетит Итуруп
- Европейский углеродный налог может обойтись России в 1 млрд евро
- РИА Новости: «МиГ» разрабатывает палубный истребитель пятого поколения
- Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне бензина
- Эксперт рассказал, когда покупать валюту для поездки в отпуск
- Стало известно о вспышке неизлечимой инфекции в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru