Участники «МАКС-2021» заключили соглашения на 265 млрд рублей

Объём контрактов и соглашений, заключенных на международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2021» составил 265 млрд рублей, сообщается на сайте авиасалона.

На МАКС-2021 рассказали об особенностях нового истребителя «Сухой»

Среди крупнейших соглашений — поставки авиалайнеров Sukhoi Superjet 100, Ил-114-300, вертолётов Ми-8АМТ, Ми-38ПС, Ми-171А3. Кроме того, компания «Казахстанская авиационная индустрия» приобрела 20% компании «Байкал-Инжиниринг», которая занимается разработкой лёгкого многоцелевого самолёта.

Одним из главных событий Международного авиационно-космического салона в Жуковском стала презентация нового российского истребителя пятого поколения под названием Checkmate, что переводится с английского языка как «шах и мат». Как заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, истребитель Checkmate будет стоить $25-30 миллионов.

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