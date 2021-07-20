На МАКС-2021 рассказали об особенностях нового истребителя «Сухой»

На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском презентовали новый российский военный истребитель компании «Сухой». Как сообщалось ранее, это легкий, однодвигательный истребитель, выполненный по технологии «Стелс».

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Новый военный истребитель ЛТС «Сухой» может быть не только одноместным, но и двухместным или беспилотным, передает РИА Новости. Двухместная версия машины возможна за счет небольших преобразований в носовой части самолета.

Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что истребитель войдет в состав российских военно-космических сил России не ранее, чем через пять лет.



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ФОТО: Скриншот с YouTube
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