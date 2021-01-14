Транспортная прокуратура начала проверку нештатной посадки самолета в Петербурге
14 января 202109:08
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку из-за нештатной посадки в Пулкове летевшего из Москвы в ЯНАО самолёта.
Сейчас пассажиры аварийного лайнера находятся в аэропорту Санкт-Пеьербурга, из Москвы готовится вылет резервного судна из Москвы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru