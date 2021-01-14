Транспортная прокуратура начала проверку нештатной посадки самолета в Петербурге

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку из-за нештатной посадки в Пулкове летевшего из Москвы в ЯНАО самолёта.

Сейчас пассажиры аварийного лайнера находятся в аэропорту Санкт-Пеьербурга, из Москвы готовится вылет резервного судна из Москвы.

Самолет с технической неисправностью совершил аварийную посадку в Пулково

На борту находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа, передает RT.

Утром в четверг пассажирский самолёт А320 сообщением Москва — Салехард авиакомпании «Ямал», совершил аварийную посадку из-за технической неисправности, передает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
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