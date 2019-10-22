У американцев на МКС сломалась плита

Астронавты Международной космической станции не могут пользоваться кухней в американском сегменте и теперь завтракают у российских коллег, об этом сообщает РИА Новости. О выходе из строя чайника и плиты сообщил командир экипажа итальянец Лука Пармитано. По его словам, на американской кухне из-за короткого замыкания этой ночью отказал нагреватель воды. Теперь астронавты вынуждены пользоваться техникой российских коллег.

Отметим, космические кухни оборудуются нагревателями, которые используются для приготовления еды из порошка, и плитой для разогрева консервированных продуктов.

Сейчас на МКС находятся шесть человек: Александр Скворцов и Олег Скрипочка из России, Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир из США, а также итальянец Лука Пармитано, подчёркивает Утро.ру.