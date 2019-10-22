У американцев на МКС сломалась плита
Астронавты Международной космической станции не могут пользоваться кухней в американском сегменте и теперь завтракают у российских коллег, об этом сообщает РИА Новости. О выходе из строя чайника и плиты сообщил командир экипажа итальянец Лука Пармитано. По его словам, на американской кухне из-за короткого замыкания этой ночью отказал нагреватель воды. Теперь астронавты вынуждены пользоваться техникой российских коллег.
Отметим, космические кухни оборудуются нагревателями, которые используются для приготовления еды из порошка, и плитой для разогрева консервированных продуктов.
Сейчас на МКС находятся шесть человек: Александр Скворцов и Олег Скрипочка из России, Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир из США, а также итальянец Лука Пармитано, подчёркивает Утро.ру.
Ранее НСН писала, что полностью российский экипаж корабля «Союз МС» может полететь к Международной космической станции ровно через год. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Он принял участие в торжественных мероприятиях в Дубае по случаю первого полёта астронавта Объединенных Арабских Эмиратов в космос. Ранее целиком отечественный экипаж летал в 2000 году на орбитальную станцию «Мир».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Повторный процесс по делу Серебренникова начнётся 1 ноября
- Число погибших при прорыве дамб под Красноярском увеличилось до 17
- Владимиру Зеленскому пригрозили «немирным» Майданом
- Свидетель: Билетёрши кинозала в «Зимней вишне» во время пожара были в сауне
- Дело Серебренникова вернулось в суд