Турция создает ракету для миссии на Луну

«Первый запуск на околоземную орбиту мы осуществим при сотрудничестве с международными компаниями, однако наш космический аппарат на Луну будет доставлен посредством запуска нашей уникальной национальной ракеты», – поделился министр.

Разработкой уникальных технологий гибридных двигателей занимается турецкая компания Delta V, они - часть миссии на Луну.

Варанк также напомнил, что Турция анонсировала срок реализации лунной миссии с посадкой на спутнике Земли в 2023 году. При этом государство намерено достичь цели благодаря собственным технологиям.

