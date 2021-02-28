Турция создает ракету для миссии на Луну

Турция создает гибридную ракету для миссии на Луну. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на турецкого министерства промышленности и технологий Мустафу Варанка.

Турция запланировала на 2023 год отправку космического аппарата на Луну

«Первый запуск на околоземную орбиту мы осуществим при сотрудничестве с международными компаниями, однако наш космический аппарат на Луну будет доставлен посредством запуска нашей уникальной национальной ракеты», – поделился министр.

Разработкой уникальных технологий гибридных двигателей занимается турецкая компания Delta V, они - часть миссии на Луну.

Варанк также напомнил, что Турция анонсировала срок реализации лунной миссии с посадкой на спутнике Земли в 2023 году. При этом государство намерено достичь цели благодаря собственным технологиям.

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