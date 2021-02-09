Турция запланировала на 2023 год отправку космического аппарата на Луну
Турция намерена в 2023 году осуществить жёсткую посадку на Луну. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе презентации Национальной космической программы.
Турецкий лидер отметил, что высадка космического аппарата в 2023 году станет первым этапом программы и будет приурочена к 100-летию республики.
«Второй этап – мягкая посадка. Верю, что наши инженеры справятся с приземлением на Луну», — цитирует Эрдогана РИА Новости.
Кроме того, президент Турции сообщил о планах отправить в космос гражданина страны.
Также в ходе церемонии Эрдоган заявил, что Турция за последние 18 лет направила 2,1 млрд лир на проекты, связанные с космосом, спутниками, системами запуска и космическим оборудованием.
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