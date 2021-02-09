Турция запланировала на 2023 год отправку космического аппарата на Луну

Турция намерена в 2023 году осуществить жёсткую посадку на Луну. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе презентации Национальной космической программы.

Турецкий лидер отметил, что высадка космического аппарата в 2023 году станет первым этапом программы и будет приурочена к 100-летию республики.

«Второй этап – мягкая посадка. Верю, что наши инженеры справятся с приземлением на Луну», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Кроме того, президент Турции сообщил о планах отправить в космос гражданина страны.

Также в ходе церемонии Эрдоган заявил, что Турция за последние 18 лет направила 2,1 млрд лир на проекты, связанные с космосом, спутниками, системами запуска и космическим оборудованием.





