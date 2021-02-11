Турок, взявший на себя вину за убийство пилота Пешкова, освободился из тюрьмы

Гражданин Турции Альпарслан Челик, взявший ранее на себя ответственность за убийство российского пилота Олега Пешкова в 2015 году, вышел на свободу. Он отбывал наказание за незаконное владение оружием, сообщил РИА Новости его адвокат Мурат Устюндаг.

Кремль отказался верить в приказ Эрдогана сбить российский Су-24

Турецкий истребитель F-16 24 ноября 2015 года сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24, после катапультирования пилот получил смертельное ранение с земли. Челик заявил о своей причастности к убийству российского летчика, но после ареста он отказался от признательного показания.

В результате суд не стал рассматривать дело о причастности Челика к гибели пилота.

Ранее власти Турции задержали сбивших российский Су-24 пилотов. Депутат Госдумы, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза Николай Антошкин рассказал НСН, что за этим может скрываться.


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ФОТО: РИА Новости/Ульяна Соловьева
ТЕГИ:ЛетчикиСирия
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