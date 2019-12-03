Кремль отказался верить в приказ Эрдогана сбить российский Су-24

В СМИ появилась информация о том, что российский Су-24 якобы был сбит по личному приказу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Речь идет о воздушном инциденте 24 ноября 2015 года на севере Сирии, когда турецкий F-16 умышленно выпустил ракету по возвращавшемуся на базу российскому бомбардировщику.

Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные сообщения необоснованными.

В Кремле сообщили, что эти данные представляются им обезличенными, непонятного происхождения, поэтому считать ее достоверной нельзя. Песков добавил, что Москва ориентируется на заявления Анкары, в том числе публичные, о том, что команду на уничтожение российского боевого самолета отдали другие люди.

Сразу после крушения президент Владимир Путин сообщил, что самолет сбили ракетой типа «воздух — воздух» с турецкого истребителя F-16. Анкара утверждала, что Су-24 вошел в ее воздушное пространство, российский Генштаб заявлял, что самолет границу не пересекал, это подтверждали и данные сирийской ПВО.

Пилот бомбардировщика Олег Пешков катапультировался, но с земли его расстреляли боевики. Погибшему летчику было присвоено звание Героя России. Второй пилот был спасен.

