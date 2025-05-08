Turkish Airlines возобновит полетную программу между Турцией и РФ с 9 мая
8 мая 202517:44
Росавиация и Минтранс РФ договорились с авиакомпанией Turkish Airlines о возобновлении ею полётной программы между Турцией и Россией с 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что также авиаперевозчик проработает возможность добавления в своё расписание за 9 мая дополнительных рейсов.
«Отменные рейсы за 8 мая выполнят перевозчики Azur Air и SouthWind», - добавили в Росавиации.
Ранее авиакомпания Turkish Airlines отменила все самолёты с курортов Турции в российские города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru