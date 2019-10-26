Ту-160 выполнили полет над Индийским океаном

Российские ракетоносцы Ту-160 совершили полет над территорией Индийского океана. Полет прошел в рамках международного визита ВКС в ЮАР. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Уточняется, что полет проходил в ночных условиях, а взлет ракетоносцев производился с аэродрома Ватерклоф в ЮАР. Посадка самолета была совершена в аэропорту Йоханнесбурга. В ведомстве пояснили, что полет был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В рамках полета экипажи дальней авиации Воздушно-комических сил России преодолели более 11 тысяч километров и выполнили дозаправку в воздухе.

Ранее в России началась подготовка к созданию перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Как сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, Минобороны утвердило все технические требования к ПАК ДА. Герой России, Заслуженный лётчик-испытатель, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев в комментарии НСН заявил о своевременности поставленной задачи по созданию нового стратегического ракетоносца.



