Трижды летавший в космос Олег Скрипочка ушел из отряда космонавтов

Отмечается, что 51-летний Скрипочка займет должность ведущего специалиста методического отдела ЦПК.

Олег Скрипочка — 107-й в России и 516-й в мире космонавт. В отряд космонавтов его зачислили в 1997 году, спустя два года Скрипочка получил квалификацию космонавта-испытателя, в 2000-2002 годах прошел подготовку в составе группы космонавтов-испытателей для полетов на Международную космическую станцию (МКС).

На счету космонавта три полета — в 2010–2011, 2016 и 2019 году —общей продолжительностью 536 суток 3 часа 49 минут. Кроме того, Скрипочка трижды выходил в открытый космос, проведя там 16 часов 39 минут.

